Комиссаржевский Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссаржевский Федор Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

14.03.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1863 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1863
Милан, Италия
Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.03.1905
Сан-Ремо, Италия
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