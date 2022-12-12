Комиссаржевский Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти14.03.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863 по 1882
Место жительства
По 1863
Милан, Италия
Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1905
Сан-Ремо, Италия