Давлетшина (Давлетшина) Фаузия
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.11.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1951
Отец: Исламутдинов Юмасултан
Мать: Латифа
Россия
Рождение ребёнка
27.06.1968
Дочь: Кадырова Нажия
Отец ребёнка: Виговских Федор
Рождение ребёнка
11.03.1976
Сын: Давлетшин Сайфитдин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.05.1988
Сын: Камалов Руслан
Отец ребёнка: не указан
Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область