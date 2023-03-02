Давлетшина (Давлетшина) Фаузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлетшина (Давлетшина) Фаузия

Давлетшина (Давлетшина) Фаузия

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1951

Отец: Исламутдинов Юмасултан

Мать: Латифа

Россия
Рождение ребёнка
27.06.1968

Дочь: Кадырова Нажия

Отец ребёнка: Виговских Федор

Рождение ребёнка
11.03.1976

Сын: Давлетшин Сайфитдин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.05.1988

Сын: Камалов Руслан

Отец ребёнка: не указан

Сафакулево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close