Ахтырцев Геннадий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтырцев Анатолий Дмитриевич
Мать: Вера Андреевна
Рождение ребёнка
18.09.1993
Сын: Ахтырцев Кирилл Геннадьевич
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
13.02.1997
Дочь: Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
10.07.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область