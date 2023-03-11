Ахтырцев Геннадий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтырцев Геннадий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахтырцев Анатолий Дмитриевич

Мать: Вера Андреевна

Рождение ребёнка
18.09.1993

Сын: Ахтырцев Кирилл Геннадьевич

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
13.02.1997

Дочь: Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
10.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Место жительства
Неизвестно
Белгород, город Белгород, Белгородская область
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