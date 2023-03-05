Петровская Матрена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Петровский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окулина Семеновна
Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно