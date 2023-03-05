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Петровская Матрена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Петровский Михаил Семенович

Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окулина Семеновна

Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Петровский Семен Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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