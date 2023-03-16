Мелания Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Торхова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.
Сын: Осокин Харитон (Хрисанор)
Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич
Рождение ребёнка
04.04.1868 ст.
Дочь: Хиония Васильевна
Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно