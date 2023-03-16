Мелания Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Савватиевна

Мелания Савватиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Торхова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1864 ст.

Сын: Осокин Харитон (Хрисанор)

Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1868 ст.

Дочь: Хиония Васильевна

Отец ребёнка: Осокин Василий Артемиевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Василий Артемиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close