Goldsmith Joel Themans
Место рожденияLondon, Greater London, England, United Kingdom
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion
Мать: Sarah
London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Смерть
Неизвестно