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Goldsmith Joel Themans

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Место рождения

London, Greater London, England, United Kingdom

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Goldsmith (goudsmit) Albert Lion

Мать: Sarah

London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1901
101 Bis St Out, Saint Botolph Without Bishopsgate, London, England
Место жительства
02.04.1911
88. Queens Road, Peckham, London, England
Смерть
Неизвестно
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