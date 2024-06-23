(Севастьянова) Агриппина Емелиановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина (Севастьянов) Аксинья
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Заднева) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1903
Сын: Севастьянов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович