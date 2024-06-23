(Севастьянова) Агриппина Емелиановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина (Севастьянов) Аксинья

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Заднева) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
01.02.1903

Сын: Севастьянов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Севастьянов Иван Спиридонович

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