Лукьянский Александр Сергеевич
мужской, родился 07.01.1985, Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
МатьЛукьянская Нина Васильевна01.01.1957 г.р.
ОтецЛукьянский Сергей Анатольевич09.06.1954 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1985
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.05.2010
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Рождение ребёнка
26.03.2012
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.2017
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности