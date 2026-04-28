Лукьянский Александр Сергеевич 07.01.1985 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьянский Александр Сергеевич

Автор
АЛ
Лукьянский А.

мужской, родился 07.01.1985, Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Мать
Лукьянская Нина Васильевна01.01.1957 г.р.
Отец
Лукьянский Сергей Анатольевич09.06.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1985

Отец: Лукьянский Сергей Анатольевич

Мать: Лукьянская Нина Васильевна

Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
06.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Рождение ребёнка
26.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Рождение ребёнка
04.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.