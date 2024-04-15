Картамышева (Баркова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картамышева (Баркова) Ольга Николаевна

Место рождения

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

01.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1971

Отец: Барков Николай Васильевич

Мать: Баркова (Евсеева) Надежда Кузьминична

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
24.10.1992

Муж: Картамышев Сергей Вячеславович

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.08.1993

Дочь: Розанова (Картамышева) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Картамышев Сергей Вячеславович

Нарышкино, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.01.2002

Сын: Картамышев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Картамышев Сергей Вячеславович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Развод
?.08.2013

Муж: Картамышев Сергей Вячеславович

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