Картамышева (Баркова) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1971
Бракосочетание
24.10.1992
Рождение ребёнка
25.08.1993
Дочь: Розанова (Картамышева) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Картамышев Сергей Вячеславович
Рождение ребёнка
29.01.2002
Сын: Картамышев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Картамышев Сергей Вячеславович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Развод
?.08.2013