Борис Харлампиев
Место рождения
Дата рождения17.07.1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1787 ст.
Отец: Харлампий Ферапонтов
Мать: Анна Савельева
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Борис. Восприимниками были мелетовского погоста дьякон Иродион Антипов и Архиерейской вотчины деревни Везок Пентелея Си... Показать все
Бракосочетание
?.02.1818
Жена: Анна Федорова
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Борис Харлампиев 30-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Селятино с крестьянской дочерью девицей Анной Феодоровной 23 лет первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно