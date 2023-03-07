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Борис Харлампиев

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

17.07.1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1740 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1787 ст.

Отец: Харлампий Ферапонтов

Мать: Анна Савельева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Вотчины Житницкого дворца деревни Трищелинка у Харлампия Ферапонтова родился сын Борис. Восприимниками были мелетовского погоста дьякон Иродион Антипов и Архиерейской вотчины деревни Везок Пентелея Си... Показать все
Бракосочетание
?.02.1818

Жена: Анна Федорова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянский сын Борис Харлампиев 30-ти лет венчан Экономического ведомства деревни Селятино с крестьянской дочерью девицей Анной Феодоровной 23 лет первым брако... Показать все
Смерть
Неизвестно
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