Смирнов Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Максим Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2012

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2012

Отец: Смирнов Виктор

Мать: Смирнова Марина Николаевна

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