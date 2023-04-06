Матвей Константинович
Место рождения
Дата рождения12.11.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1830
Отец: Константин Андреевич
Мать: Акулина Алексеевна
Бракосочетание
24.05.1850
Жена: Пелагея Герасимовна
Троицкое, Кашинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1852
Сын: Павел Матвеевич
Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
22.09.1856
Дочь: Соколова Устинья Матвеевна
Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна
Рождение ребёнка
26.12.1860
Сын: Стефан Матвеевич
Мать ребёнка: Пелагея Герасимовна
Смерть
Неизвестно