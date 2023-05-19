Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Курсинов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно