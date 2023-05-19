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Матрена Иванова

Место рождения

Якимовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов

Вексицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Курсинов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов

Вексицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов

Вексицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Курсинов Григорий Кирилов

Вексицы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курсинов Григорий Кирилов

Смерть
Неизвестно
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