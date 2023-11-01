Бизяев Панкрат Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бизяев Иван Гаврилов
Мать: Марфа Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Бизяева Парасковья Панкратова
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Бизяева Федосья Панкратова
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бизяева Настасья Панкратова
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бизяев Митрофан Панкратов
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Акилина
Смерть
1825
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Акилина