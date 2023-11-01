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Бизяев Панкрат Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бизяев Иван Гаврилов

Мать: Марфа Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Бизяев Семен Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Бизяева Парасковья Панкратова

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бизяев Исак Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Бизяев Никифор Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Бизяева Федосья Панкратова

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бизяева Настасья Панкратова

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Бизяев Митрофан Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

Бизяевы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бизяев Сергей Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

Смерть
1825
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бизяев Дмитрий Панкратов

Мать ребёнка: Акилина

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