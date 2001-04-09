Покарев Семён Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покарев Семён Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1932

Дата смерти

09.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932

Отец: Покарев Пётр Алексеевич

Мать: Покарева Романова Евдокия

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Бабенкова Покарева Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Покарева Догадайло Анастасия (Надежда) Глебовна

Рождение ребёнка
12.06.1963

Сын: Покарева Евгений Семёнович

Мать ребёнка: Покарева Догадайло Анастасия (Надежда) Глебовна

Рождение ребёнка
16.02.1978

Дочь: Горшенина Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Покарева Догадайло Анастасия (Надежда) Глебовна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
09.04.2001
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