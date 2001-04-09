Покарев Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1932
Дата смерти09.04.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932
Отец: Покарев Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.02.1960
Рождение ребёнка
12.06.1963
Сын: Покарева Евгений Семёнович
Мать ребёнка: Покарева Догадайло Анастасия (Надежда) Глебовна
Рождение ребёнка
16.02.1978
Дочь: Горшенина Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Покарева Догадайло Анастасия (Надежда) Глебовна
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
09.04.2001