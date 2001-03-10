Губанов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.12.1927
Дата смерти10.03.2001
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927
Рождение ребёнка
27.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.2001