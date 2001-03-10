Губанов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубанов Николай Михайлович

Губанов Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1927

Дата смерти

10.03.2001

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927

Отец: Губанов Михаил Максимович

Мать: Губанова Агафья-Галина Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
10.03.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close