Бахменда Хаим Беркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бахменда Берка Генехович
Мать: Бахменда Песя
Рождение ребёнка
08.05.1872
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахменд Григорий Хаймович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно