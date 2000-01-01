Бахменда Хаим Беркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахменда Хаим Беркович

Бахменда Хаим Беркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бахменда Берка Генехович

Мать: Бахменда Песя

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Бахменд Генох Хаймович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахменд Григорий Хаймович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахменд Соломон Хаймович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахменд Евсей Хаймович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close