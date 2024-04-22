Роздухова Афанасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роздухова Афанасия Петровна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1849

Муж: Роздухов Александр

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Роздухова Анна Александровна

Отец ребёнка: Роздухов Александр

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Роздухов Христофор Александрович

Отец ребёнка: Роздухов Александр

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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