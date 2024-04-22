Роздухова Афанасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Около 1849
Муж: Роздухов Александр
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Роздухова Анна Александровна
Отец ребёнка: Роздухов Александр
Рождение ребёнка
1862
Сын: Роздухов Христофор Александрович
Отец ребёнка: Роздухов Александр
Смерть
Неизвестно