Фокин Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1868 ст.
Дата смерти07.08.1868 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1868 ст.
№ 11. рожден 7 июня 1868 г, крещен 8. Феодор. Оставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемник крестьянин Иван Филиппов Фокин | ГААО Ф. ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1868 ст.
Причина смерти: от родимца | № 16. умер 7 августа 1868 г., погребен 9. Отставного унтер-офицера Алексея Иванова Фокина сын Феодор от родимца 2 мес. | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 14 с. 498 | Госархив Арханг. ... Показать все