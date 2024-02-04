Розанов Егор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Розанов Отец Егора ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Розанов Владимир Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евфокия Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно