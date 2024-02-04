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Розанов Егор

Место рождения

Попово, Чехов, Московская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Розанов Отец Егора ?

Мать: не указана

Попово, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Иван ? Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Розанов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Розанов Владимир Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евфокия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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