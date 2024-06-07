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Чирков Фокей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Чирков Никифор Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Чирков Захар Фокиевич

Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Чирков Филипп Фокиевич

Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Чирков Сидор Фокиевич

Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Чирков Малах Фокиевич

Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Чирков Аника Фокиевич

Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна

Смерть
После 1763

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