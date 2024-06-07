Чирков Фокей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Чирков Никифор Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Чиркова Ефимия Гавриловна
Смерть
После 1763