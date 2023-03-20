Шестакова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шестаков Никита Тихонович

Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасья Тихоновна

Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шестаков Ермолай Тихонович

Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шестаков Степан Тихонович

Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Тихон Семенович

Смерть
Неизвестно
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