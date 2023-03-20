Шестакова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шестаков Никита Тихонович
Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасья Тихоновна
Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шестаков Ермолай Тихонович
Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шестаков Степан Тихонович
Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Шестаков Тихон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно