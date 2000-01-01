Финидис Илья Ставрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1911
Дочь: Хара Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Финидис София
Рождение ребёнка
1913
Сын: Финидис Петр Ильич
Мать ребёнка: Финидис София
г. Трапезунд, Турция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финидис Ставро Ильич
Мать ребёнка: Финидис София
Смерть
1938