Елисеев Иосиф Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Елисеев Филипп
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1915
Сын: Елисеев Николай
Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Антипова Мария
Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1935