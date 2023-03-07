Елисеев Иосиф Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеев Иосиф Елисеевич

Елисеев Иосиф Елисеевич

avatar

Место рождения

Черняк, Стригинская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняк, Стригинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Елисеев Филипп

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1913

Жена: Елисеева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Елисеев Николай

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Павловна

Черняк, Стригинская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Антипова Мария

Мать ребёнка: Елисеева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close