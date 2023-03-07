Рязанцова (Филимонова) Варвара Ермолаева
Место рожденияпоч. Суботинский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Суботинский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Соломея Ильина
Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров
дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров
дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Рязанцов Антон Ильин
Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763