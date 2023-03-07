Рязанцова (Филимонова) Варвара Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Филимонова) Варвара Ермолаева

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Место рождения

поч. Суботинский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Суботинский, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Соломея Ильина

Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров

дер. Нелюбинская (Борок), Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров

поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Рязанцов Антон Ильин

Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров

поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Рязанцов Илья Федоров

поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Илья Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Темеревский (Колты), Ребиновская пятидесятня, Куменская вотчина, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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