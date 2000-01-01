Осинкина (Киселёва) Наталья Лаврентьевна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения18.08.1907
Дата смерти06.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
19.08.1907
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
06.12.1929
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
10.08.1939
Сын: Осинкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1942
Работа или профессия
Неизвестно
овчар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
06.08.1988