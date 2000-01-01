Осинкина (Киселёва) Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсинкина (Киселёва) Наталья Лаврентьевна

Осинкина (Киселёва) Наталья Лаврентьевна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

06.08.1988

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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1939 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: Киселёв Лаврентий Николаевич

Мать: Киселёва Елена Киприановна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
19.08.1907
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
06.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1939

Сын: Осинкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
овчар
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинкин Василий Иванович

Смерть
06.08.1988
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