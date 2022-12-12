Садртдинова (Сулейманова) Суфия Юнаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садртдинова (Сулейманова) Суфия Юнаевна

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Место рождения

Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.04.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Темясово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садртдинов Зафир Аксанович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садртдинов Зафир Аксанович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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