Милютина Екатерина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютина Екатерина Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сусарев Сидор Никифорович

Мать: Сусарева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Николай Иосифович

Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Марина Иосифовна

Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович

Смерть
Неизвестно
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