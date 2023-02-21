Милютина Екатерина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милютин Николай Иосифович
Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Марина Иосифовна
Отец ребёнка: Милютин Иосиф Никитович
Смерть
Неизвестно