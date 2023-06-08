Титова Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения12.02.1907
Дата смерти03.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907
Отец: Титов Иосиф Михеевич
Мать: Титова Варвара Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пытков Демьян Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Пыткова Вера Демьяновна
Отец ребёнка: Пытков Демьян Андреевич
Смерть
03.11.1989