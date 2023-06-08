Титова Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитова Анна Иосифовна

Титова Анна Иосифовна

Место рождения

Бушляки, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

12.02.1907

Дата смерти

03.11.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907

Отец: Титов Иосиф Михеевич

Мать: Титова Варвара Макаровна

Бушляки, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пытков Демьян Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Пыткова Вера Демьяновна

Отец ребёнка: Пытков Демьян Андреевич

Смерть
03.11.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.