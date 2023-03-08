Елисей Софонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Софон Агафонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Родион Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Никита Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Корней Елисеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Мартынова
Смерть
1834