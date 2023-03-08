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Елисей Софонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Софон Агафонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Родион Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Никита Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Корней Елисеев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Мартынова

Смерть
1834
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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