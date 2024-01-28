Чапыркина (Медведева) Надежда Борисовна
Место рождения
Дата рождения22.05.1965
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чапыркин Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Чапыркин Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Гужавина Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Чапыркин Евгений Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.12.?
Дочь: Чапыркина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Чапыркин Евгений Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно