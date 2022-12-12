Чеботарёв Павел Флорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Чеботарёв Михаил Павлович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 4 Уральского казачьего полка. Ушёл с военной службы из-за порока сердца и ревматизма в 28 лет. Поступил в спецгоспиталь Морозовых Рязанской губ... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Сын: Чеботарёв Александр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно