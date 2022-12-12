Чеботарёв Павел Флорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Павел Флорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Чеботарёв Михаил Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Между 1914 и 1918
Род войск: Казачьи войска Воинское звание: Казак Рядовой 4 Уральского казачьего полка. Ушёл с военной службы из-за порока сердца и ревматизма в 28 лет. Поступил в спецгоспиталь Морозовых Рязанской губ... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Чеботарёв Александр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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