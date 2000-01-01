Игнатьева Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Светлана Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1961

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Валентин Петрович

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