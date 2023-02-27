Рогозин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Рогозин Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Даниил

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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