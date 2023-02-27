Рогозин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Рогозин Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Даниил
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно