Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борис Иванович

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Аграфена Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Петр Борисович

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Акулина Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Авдотья Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Авдотья Борисовна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Смерть
Около 1823
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