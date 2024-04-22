Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Аграфена Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Петр Борисович
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Акулина Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Авдотья Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Авдотья Борисовна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Смерть
Около 1823