Мандич Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Халупская Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Мандич Валентин Федорович
Рождение ребёнка
21.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мандич Валентин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1989
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область
г. Одесса, Таировское кладбище