Мандич Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич Нина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Халупская Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Мандич Валентин Федорович

Рождение ребёнка
21.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мандич Валентин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандич Валентин Федорович

Смерть
17.06.1989
Похороны
Неизвестно
Одесса, Одеська область
г. Одесса, Таировское кладбище
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