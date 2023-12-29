Присяжнюк Возможно мария антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Присяжнюк Возможно мария антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

римско-католического вероисповедания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк ульяна матвееевна

Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменюк антон матвеевич

Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович

Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гуменюк андрей матвеевич

Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович

Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Гуменюк мария матвеевна

Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович

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