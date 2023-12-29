Присяжнюк Возможно мария антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
римско-католического вероисповедания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк ульяна матвееевна
Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович
Бортники, Вінницька область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Гуменюк мария матвеевна
Отец ребёнка: Гуменюк матвей каллинникович