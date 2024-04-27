Сироткин П П Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сироткин П П

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Пацевич Валентина П

Мать ребёнка: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сироткина Пацевич Нина П

Мать ребёнка: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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