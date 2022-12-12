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Беляев Федор Андреевич

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Место рождения

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

06.02.1880

Дата смерти

26.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1907

Жена: Беляева Мария Николаевна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
30.04.1914

Жена: Беляева Пелагея Арсентьевна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Военная награда
?.10.1914
Самбор, Львівська область
Награжден Георгиевским крестом за отличие в боях при Самборе
Военная служба
С 1914 по 26.09.1917
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: Беляева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
26.09.1917
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