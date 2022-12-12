Беляев Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1880
Дата смерти26.09.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1907
Жена: Беляева Мария Николаевна
Бракосочетание
30.04.1914
Военная награда
?.10.1914
Самбор, Львівська область
Награжден Георгиевским крестом за отличие в боях при Самборе
Военная служба
С 1914 по 26.09.1917
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: Беляева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.09.1917
Пробiнiвка