Горохов Иван Кондратьев 28.05.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохов Иван Кондратьев

Место рождения

Осинки

Дата рождения

28.05.1825

Дата смерти

18.05.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825

Отец: Горохов Кондратий Яковлев

Мать: Марья Титова

Осинки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горохова) Марья Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Бракосочетание
04.11.1845

Жена: Ольга Васильева

Якушево
Рождение ребёнка
02.10.1849

Дочь: (Горохова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
1852

Сын: Горохов Макар Иванов

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
27.01.1854

Дочь: (Горохова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Горохов Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
26.04.1859

Сын: Горохов Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
13.08.1862

Дочь: (Горохова) Васса Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
27.08.1863

Дочь: (Горохова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: (Горохова) Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Ольга Васильева

Осинки
Смерть
18.05.1872
Осинки

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