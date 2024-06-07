Горохов Иван Кондратьев
Место рожденияОсинки
Дата рождения28.05.1825
Дата смерти18.05.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1825
Отец: Горохов Кондратий Яковлев
Мать: Марья Титова
Осинки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горохова) Марья Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Бракосочетание
04.11.1845
Жена: Ольга Васильева
Якушево
Рождение ребёнка
02.10.1849
Дочь: (Горохова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
1852
Сын: Горохов Макар Иванов
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
27.01.1854
Дочь: (Горохова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Горохов Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
26.04.1859
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
13.08.1862
Дочь: (Горохова) Васса Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
27.08.1863
Дочь: (Горохова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Рождение ребёнка
23.09.1864
Дочь: (Горохова) Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Ольга Васильева
Осинки
Смерть
18.05.1872
Осинки