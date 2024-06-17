Новокрещенова Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович
Рождение ребёнка
07.06.1941
Сын: Пестриков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович
г. Борзя Читинской области