Новокрещенова Анисья Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новокрещенова Анисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович

Рождение ребёнка
07.06.1941

Сын: Пестриков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Пестриков Василий Антонович

г. Борзя Читинской области

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