Черемисинова (Черемисинова) Анисия Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1902
Муж: Черемисинов Игнатей
Рождение ребёнка
04.06.1903
Дочь: Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
крестная: дер. 1й Черемисской Никонора Онисимова Черемисинова дочь Мелания - вероятно это сестра матери
Рождение ребёнка
24.10.1904
Сын: Черемисинов Дмитрий
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
2 крестных: Анисим - это его родной дядя по отцу и Евлампий Никоноров Черемисинов (возможно родной дядя по линии мамы). МК 1904 с.Круглыжи 237-227-1597, л. 084-085
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
крестная Татьяна Сафроновна Черемисинова той же деревни
Рождение ребёнка
09.07.1907
Сын: Черемисинов Арсений Игнатьевич
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
крестный: той же деревни крестьянин Андрей Галактионович Черемисинов - его дядя
Рождение ребёнка
05.12.1909
Сын: Черемисинов Амвросий
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
крестный этой же деревни Епифаний Степанович Черемисинов
Рождение ребёнка
15.12.1912
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
Крестная: того починка девица Екатерина крестьянина Сафрона Черемисинова
Рождение ребёнка
05.06.1919
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей
Смерть
Неизвестно