Черемисинова (Черемисинова) Анисия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Черемисинова) Анисия Никоноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1902

Муж: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1903

Дочь: Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: дер. 1й Черемисской Никонора Онисимова Черемисинова дочь Мелания - вероятно это сестра матери
Рождение ребёнка
24.10.1904

Сын: Черемисинов Дмитрий

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
2 крестных: Анисим - это его родной дядя по отцу и Евлампий Никоноров Черемисинов (возможно родной дядя по линии мамы). МК 1904 с.Круглыжи 237-227-1597, л. 084-085
Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная Татьяна Сафроновна Черемисинова той же деревни
Рождение ребёнка
09.07.1907

Сын: Черемисинов Арсений Игнатьевич

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный: той же деревни крестьянин Андрей Галактионович Черемисинов - его дядя
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Черемисинов Амвросий

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный этой же деревни Епифаний Степанович Черемисинов
Рождение ребёнка
15.12.1912

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная: того починка девица Екатерина крестьянина Сафрона Черемисинова
Рождение ребёнка
05.06.1919

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Черемисинов Игнатей

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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