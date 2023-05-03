Воробьев Дмитрий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Дмитрий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Воробьев Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Воробьев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Воробьев Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна

Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Воробьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна

Смерть
Неизвестно
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