Воробьев Дмитрий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Воробьев Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Воробьев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воробьев Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна
Дубровки, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Воробьева Екатерина Макаровна
Смерть
Неизвестно