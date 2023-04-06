Резанцов Алексей Степанов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти15.01.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Рязанцев Степан Романов
Мать: Рязанцева Евдокея Исаева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосия Алексеева
Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акилина Алексеева
Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1834
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область