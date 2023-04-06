Резанцов Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанцов Алексей Степанов

Резанцов Алексей Степанов

avatar

Место рождения

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

15.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Рязанцев Степан Романов

Мать: Рязанцева Евдокея Исаева

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосия Алексеева

Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акилина Алексеева

Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Резанцов Семен Алексеев

Мать ребёнка: Резанцова Татьяна Никифорова

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанцова Татьяна Никифорова

Смерть
15.01.1834
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close