Остафьев Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстафьев Фёдор Григорьевич

Остафьев Фёдор Григорьевич

avatar

Место рождения

Kostroma Oblast, Russia

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.06.1834

Сын: Астафьев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1846

Сын: Остафьев Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Астафьев Рафаил Фёдорович

Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна

Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий. Чиновник. Буйский уездной Предводитель Дворянства.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна

Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close