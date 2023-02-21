Остафьев Фёдор Григорьевич
Место рожденияKostroma Oblast, Russia
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.06.1834
Сын: Астафьев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1846
Сын: Остафьев Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Астафьев Рафаил Фёдорович
Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна
Kostroma, gorod Kostroma, Kostroma Oblast, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий. Чиновник. Буйский уездной Предводитель Дворянства.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна
Kostroma Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Остафьева Елизавета Ивановна