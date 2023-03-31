Моисеенкова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестный Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1910

Сын: Моисеенков Демьян

Отец ребёнка: Моисеенков Георгий

Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенков Георгий

Смерть
Неизвестно
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