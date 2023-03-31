Моисеенкова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестный Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1910
Сын: Моисеенков Демьян
Отец ребёнка: Моисеенков Георгий
Липовый Мост, Любавичская волость, Мстиславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеенков Георгий
Смерть
Неизвестно