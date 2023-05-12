Постовалова (Вяткина) Раиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти02.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постовалов Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.12.1985
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край