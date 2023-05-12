Постовалова (Вяткина) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постовалова (Вяткина) Раиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

02.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постовалов Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.12.1985
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
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