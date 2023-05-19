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- (Осипова) Александра Павловна
- (Осипова) Александра Павловна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
18.03.1885 ст.
Пол
Женский
Отец
Осипов Павел Васильевич
1853 г.р.
Мать
Осипова (Вдовина) Прасковья Николаевна
Около 1855 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
MV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1885 ст.
Отец:
Осипов Павел Васильевич
Мать:
Осипова Прасковья Николаевна
Самара
, Самара, Самарская область
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