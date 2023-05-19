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- (Осипова) Александра Павловна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

18.03.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1885 ст.

Отец: Осипов Павел Васильевич

Мать: Осипова Прасковья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
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