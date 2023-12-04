Халтурин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.09.1903
Дата смерти18.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1903
Отец: Халтурин Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна
Место жительства
Около 1930
Бежали от раскулачивания в Узбекистан. Ночью отец Апполинарии пришёл из соседнего села сказать, что утром будут раскулачивать. И они собрались и бежали
Рождение ребёнка
03.03.1932
Дочь: Халтурина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Халтурина Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна
Смерть
18.01.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ватутино, Нестеровский, Калининградская область
Похоронен в п. Ватутино, Нестеровский район, Калининградской области. Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., с. Кольбассен, северо-западная окраина.