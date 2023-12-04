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Халтурин Михаил Иванович

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Место рождения

Зараменье, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около ?.09.1903

Дата смерти

18.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1932 г.р.
1937 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.09.1903

Отец: Халтурин Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Зараменье, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна

Зараменье, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Около 1930
Бежали от раскулачивания в Узбекистан. Ночью отец Апполинарии пришёл из соседнего села сказать, что утром будут раскулачивать. И они собрались и бежали
Рождение ребёнка
03.03.1932

Дочь: Халтурина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Халтурина Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Халтурина (Хохолкова) Апполинария Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.01.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ватутино, Нестеровский, Калининградская область
Похоронен в п. Ватутино, Нестеровский район, Калининградской области. Первичное место захоронения Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., с. Кольбассен, северо-западная окраина.

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