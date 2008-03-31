Иванов Николай Алексеевич 24.05.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Николай Алексеевич

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1955

Дата смерти

31.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955

Отец: Иванов Алексей Иванович

Мать: Иванова (Микушина) Анна Николаевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1984

Сын: Иванов Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
31.03.2008
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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