Иванов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1955
Дата смерти31.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1984
Сын: Иванов Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.03.2008